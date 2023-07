Chaos sur une rue très étroite du Plateau-Mont-Royal

Des citoyens de la rue Saint-Hubert sont exaspérés et souhaitent que les poids lourds cessent de circuler sur cette voie particulièrement étroite du Plateau-Mont-Royal à Montréal.

Sur ce petit tronçon de Saint-Hubert, entre Mont-Royal et Saint-Joseph, les incidents se multiplient : bris sur les véhicules stationnés, concerts de klaxons, incivilités, insultes, les problèmes sont récurrents.

Alors que les camions n’ont pas le droit d’y circuler, notre journaliste Yves Poirier, sur place mardi matin, a constaté que plusieurs camionneurs y circulent, et allèguent des livraisons locales, par exemple.

«Comment c’est conduire sur cette rue?» demande notre journaliste.

«C’est de la mar**, déclare le camionneur avant de repartir en trombe. Pour effectuer son virage, il doit reculer et avancer à nouveau, manœuvre qu’il effectue en fermant le coffre arrière du véhicule stationné.

L’avenue du Mont-Royal qui est piétonne l’été, déplace le flot de circulation sur Saint-Hubert.

Autobus scolaires, autocars, camions, poids lourd, tous y passent. Portières écorchées, miroirs arrachés, sont le quotidien des résidents.

«Sur la rue Saint-Hubert, entre Mont-Royal et Saint-Joseph, c’est le chaos à longueur d’année. On demande à très court terme de bloquer l’accès à la rue Saint-Hubert, la portion étroite, au niveau de Mont-Royal. À moyen terme, on demande l’inversion d’un sens unique sur une petite portion pour bloquer la circulation de transit et le passage des poids lourds sur le rue», explique la porte-parole des résidents, Geneviève Savard.

Des citoyens qui ont tenté de stationner en empiétant sur les trottoirs afin de ne pas voir leur véhicule abimé ont écopé de contraventions de 175$.

TVA Nouvelles est en attente de réaction des élus municipaux.