Émeutes: et si la France annonçait notre avenir?

J’aime profondément la France. J’y ai vécu, j’y ai étudié.

Quand elle souffre, j’ai de la peine.

Dans mon pays natal, l’Uruguay, du temps de l’école primaire, j’allais au Lycée français.

Arrivé ici, j’ai fait une partie de mon parcours secondaire au Collège Stanislas, dont le cursus épouse celui du système français.

Rage

Je parcours ces jours-ci la presse française pour mieux comprendre ces émeutes qui viennent de l’embraser et qui tenaient presque de la guerre civile.

Deux observations, reprises un peu partout, m’ont frappé.

La première est que les casseurs, les pillards, appelez-les comme vous voulez, n’avaient aucune revendication, aucun discours sociopolitique.

Remontons dans le temps.

Qu’il s’agisse des Gilets jaunes, de mai 1968, d’un tas d’autres soulèvements du passé, les gens en colère demandaient quelque chose.

On pouvait trouver cela flou, fou raide, être d’accord, être en désaccord, être partiellement en accord.

Mais il y avait un discours, voire des discours, assis sur une lecture de la situation, et des porte-parole désignés ou autoproclamés.

Cette fois, rien, rien qu’une rage sauvage, même pas la reprise des vieilles rengaines moisies sur l’exclusion, la stigmatisation, l’islamophobie, etc.

Ces jeunes habitent une jungle mentale en totale rupture avec la société. J’ai entendu le mot juste et terrible de «décivilisation».

La France est pourtant une des sociétés les plus sophistiquées au monde, une des plus riches, une de celles où l’État dépense le plus pour aider les gens en difficulté.

Le second aspect noté par les analystes qui ne font pas métier d’être dans le déni continuel, c’est que les émeutes ont cessé brusquement parce que...

Parce que quoi? Parce que la police est intervenue? Non. Elle est intervenue, oui, mais ce n’est pas elle qui a ramené le calme.

Le calme est revenu quand certains imams et des narcotrafiquants (qui voyaient que le désordre est mauvais pour le «business») ont ordonné la fin du party.

Cette alliance a obtenu ce que l’État ne pouvait obtenir.

On peut, me semble-t-il, tirer au moins une conclusion préliminaire de cette éruption.

Le discours et les politiques traditionnelles – dire que c’est la faute de la société et répondre à coups de milliards – ne fonctionnent pas.

Nous ne sommes plus en face d’un problème qui se comprend à l’aide du vieux logiciel: chômage, stigmatisation, capitalisme néo-libéral, dialogue, main tendue, etc.

Ces émeutiers nés en France rejettent les mœurs françaises, les valeurs françaises, les codes de base de la société française, qui sont aussi, pour l’essentiel, ceux des sociétés occidentales.

Choc

Comme le notait Élisabeth Lévy, ce n’est pas une rupture politique ou sociale, mais carrément anthropologique, animée par une dynamique «du clan, de la tribu, de la communauté ou du quartier».

Un choc des civilisations, dont une partie au moins se produit au cœur même de la nôtre? Absolument.

La France est peut-être – je dis peut-être – le miroir dans lequel se reflète notre avenir à tous.

Expliquez-moi pourquoi nous serions à l’abri.