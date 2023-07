EN IMAGES | Le manoir de Bob Dylan en Écosse en vente pour 5,1 M$

Le chanteur américain Bob Dylan a mis en vente son manoir dans le parc national de Cairngorm en Écosse pour la somme de 3 millions de livres sterling (5,1 M$).

La demeure qu’il possède depuis 17 ans et qu’il a achetée avec son frère au coût de 2,2 millions de livres sterling (3,7 M$) comprend 16 chambres et 11 salles de bains et se situe sur un terrain de 10,12 hectares (l’équivalent de 18 terrains de football).

Bob Dylan n’y aurait pas séjourné depuis le début de la pandémie, rapporte la BBC.

«Avant la pandémie, Bob et son frère venaient ici quelques semaines par année, explique l’agent immobilier Tom Stewart-Moore en entrevue avec la BBC. Ils l’ont acheté parce qu’elle est vraiment très jolie, mais plus importante encore, très, très privée.»

Le manoir qui comprend notamment une salle de musique et plusieurs salles de réception a été construit entre 1911 et 1914 par le fils d’un marchand écossais qui a ouvert le premier magasin à grande surface en Russie au milieu du 19e siècle.

Après qu’elle eut été vendue par cette famille en 1922, elle a été utilisée comme maison de chasse, comme hôpital de convalescence lors de la 2e Guerre mondiale et comme école.

Les Dylan demandent un minimum de 5,1 M$ pour leur domaine.