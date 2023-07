Entente de principe de 5 ans: Québec règle avec l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec

Le ministre des Finances Eric Girard a annoncé la conclusion d'une entente de principe avec l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ), qui représente les quelques 5700 patrouilleurs et enquêteurs de la Sûreté du Québec.

Les détails de cette entente d'une durée de cinq ans demeureront confidentiels jusqu'à ce que celle-ci soit entérinée par les membres.

Le gouvernement Legault a annoncé l’entente par voie de communiqué mardi soir. Les 5700 agents de la SQ étaient sans contrat de travail depuis le mois de mars 2022.

Plus d’un an

« L'entente conclue aujourd'hui reconnaît les spécificités des fonctions des patrouilleurs et enquêteurs de la Sûreté du Québec et vise à favoriser l'attraction et la rétention de ses membres », a notamment écrit le ministre Girard.

« De surcroît, des nouvelles dispositions au contrat de travail permettront une flexibilité accrue afin de maximiser la performance organisationnelle tout en réduisant le temps supplémentaire obligatoire », a aussi commenté Johanne Beausoleil, directrice générale de la Sûreté du Québec.

En novembre 2022, Jacques Painchaud avait été élu par acclamation à la présidence de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec.

Dominic Ricard avait remis sa démission le mois précédent.

Painchaud devait reprendre les négociations entre les policiers de la Sûreté du Québec et le ministère de la Sécurité publique dans une impasse à l’époque.