FRÉCHETTE, Rachel, s.n.j.m.



À la Maison Jésus-Marie, samedi le 15 juillet 2023 à l'âge de 87 ans est décédée Soeur Rachel Fréchetteen religion Soeur M.Louis-de-France.Née à East Angus, elle était la fille de : Armand Fréchette et de Laura Lachance.Outre sa famille religieuse elle laisse dans le deuil une belle-soeur Denise Quinty (épouse de feu Rolland Fréchette), de nombreux neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces.Après plusieurs années d'enseignement, étant psychologue de formation Soeur Rachel a été Responsable du Service de l'Éducation permanent pour les agents Pastoraux du diocèse de St-Jean Longueuil. Soeur Rachel sera exposée à la :86 RUE ST-CHARLES ESTLONGUEUIL QC J4H 1A9le vendredi 21 juillet à 12h30. Une Eucharistie sera célébrée le même jour au même endroit à 14h, suivie de la mise en terre au cimetière St-Antoine de Padoue de Longueuil.