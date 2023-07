Grippe aviaire: les canards du Lac Brome peine à s’en remettre

La dernière année et demie a été difficile pour les producteurs de volailles éprouvés par la propagation de la grippe aviaire.

L'entreprise Canards du Lac Brome commence à peine à se relever après avoir été frappée de plein fouet au printemps 2022.

Les compensations de base pour l'élimination des oiseaux malades ne seront pas suffisantes pour assurer sa relance.

Sans parler de fermeture, les dirigeants espèrent toujours un soutien financier supplémentaire.

Rappelons qu’en avril 2022, la grippe aviaire a frappé quatre sites de production de Canards du Lac Brome dont le principal à Knowlton.

L'agence canadienne d'inspection des aliments avait dû procéder à l'euthanasie de quelque 200 000 canards, en plus de détruire près de 400 000 oeufs d'incubation.

Une quinzaine de mois plus tard, l'entreprise qui fait l'élevage de Canards et la transformation de ses viandes jusque dans l'assiette du consommateur tente toujours de se relever de cette épreuve.

«Le plan de relance de Canards du Lac Brome, est bel et bien enclenché et procure des résultats au plan d'efficacité opérationnelle et d'objectifs de vente», a indiqué dans un communiqué la directrice générale Angela Anderson.

L’entreprise affirme avoir perdu des revenus importants de production, en plus d'avoir investi des millions de dollars dans le rehaussement de ses mesures de biosécurité, comme l'aménagement de douches et stations de désinfection.

En attente d'une aide financière d'Ottawa et Québec, l'entreprise affirme trainer une charge financière importante, ce qui pourrait éventuellement menacer sa pérennité.

«Canards du Lac Brome demeurera en activité, tant et aussi longtemps que ces discussions progressent et vont de l'avant. Je suis toujours confiant», a dit le propriétaire, Mario Côté.

Les deux paliers de gouvernement sont sollicités pour ce plan de redressement.

Difficile en Montérégie

Plusieurs producteurs de la Montérégie ont été durement éprouvés par l'influenza aviaire.

Trois autres fermes d'élevage de Saint-Alphonse-de-Granby avaient aussi été frappées au printemps 2022. Des productions de 45 000 poulets, 30 000 poules pondeuses et 11 500 dindons avaient été infectés.

Lorsque des éclosions de la sorte surviennent, les activités des poulaillers voisins s'en trouvent paralysées pendant des semaines, voire des mois. Ils doivent augmenter les mesures de sécurité et les producteurs ne sont pas dédommagés pour les pertes.