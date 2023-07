Hantée: une comédie fantastique familiale d’India Desjardins

India Desjardins a appris le 15 juillet dernier – jour de son anniversaire – que la SODEC finançait le scénario de son prochain film, Hantée. «Je l’ai vraiment reçu comme un beau cadeau», affirme l’autrice derrière les longs métrages Le journal d’Aurélie Laflamme et 23 décembre.

Avis aux fans des histoires d’adolescents écrites par la prolifique India Desjardins. Malgré son titre rappelant les histoires d’horreur, son quatrième film sera plutôt une comédie fantastique destinée à toute la famille. Son personnage principal? On vous donne dans le mille: une héroïne adolescente! Quant au scénario, il s’agit d’une oeuvre originale, non tirée de l’un de ses romans.

Des histoires d’ados dans le coeur

«J’ai des muses dans ma tête, malheureusement ce n’est pas moi qui réalise le film, alors je devrai laisser le choix de la comédienne principale au réalisateur ou à la réalisatrice», explique la mère du personnage culte Aurélie Laflamme.

«Ce que je peux dire, c’est que je tripe vraiment sur cette histoire-là, ça m’habite beaucoup. En fait, c’est mon seul sujet de conversation [rires]. Je le vois dans ma tête depuis le début, en images, comme dans un film.»

Cette idée qui la hante – justement! – permet à la créatrice de 47 ans de se laisser aller dans son imaginaire, sans contraintes. Alors que 23 décembre, son plus récent long métrage, était un film-chorale se déroulant sur une journée avec toute la mathématique que cela comporte, les films mettant en vedette Aurélie Laflamme venaient avec une certaine pression de ne pas décevoir les lecteurs des romans.

«Ici, j’ai juste du plaisir, lance celle qui avoue avoir déjà un bon bout du travail de fait. J’aime faire des films familiaux. Ça me ressemble.»

India Desjardins confirme également que ce film «ne prendra pas dix ans» avant de voir le jour, comme ce fut le cas de 23 décembre. C’est que ce dernier long métrage était venu avec beaucoup de périodes de doutes de sa part et quelques bonnes batailles.

Celle qui publiera une nouvelle pour adolescents intitulée Le mariage de mon père cet automne chez Québec Amérique raconte avoir «encore quelques histoires d’ados dans le cœur».

Photo d'archives, Chantal Poirier

Lien privilégié avec le public

C’est son lien privilégié avec le public qui donne à India Desjardins la force nécessaire pour continuer à faire des films.

«Il y a un lien fort qui s’est créé et qui me fait du bien, dit-elle. La réponse du public a tellement été belle avec 23 décembre. Des gens de partout me disent qu’ils ont aimé le film. La réponse du public est tout le temps un bon boost dans mon cœur.»

Les rencontres en personne, avec le grand public, dans les salles de cinéma lors de la sortie de 23 décembre l’ont aussi charmée. «Le cinéma permet vraiment une expérience humaine avec le public», ajoute-t-elle.

Les deux films d’Aurélie Laflamme (Le journal d’Aurélie Laflamme (2010) et Aurélie Laflamme: les pieds sur terre (2015), qui sont des adaptations de ses romans) ont amassé respectivement 1,2 million et 700 000$ au box-office. Quant à 23 décembre, il devenait en janvier 2023 le film québécois le plus rentable (depuis juillet 2019, après la comédie Menteur) avec ses recettes cumulées de 2 112 145$ à travers le Canada.

Hantée sera produit par Guillaume Lespérance et l’équipe d’Immina films, aussi derrière le film 23 décembre.

Photo Stevens LeBlanc

– La SODEC a aussi donné le feu vert au financement en aide à l’écriture de 23 productions (15 films et 8 documentaires), dont le premier film de Florence Longpré (Letter From A Stranger) et le troisième film Dans une galaxie près de chez vous.