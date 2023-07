Les Cowboys toujours debout

C’est la plus belle image de l’année... et on est seulement en juillet.

C’est la preuve la plus bouleversante de l’amour d’un public qui aide un artiste à continuer à vivre: Karl Tremblay, le visage cerné, assis sur une chaise, chantant du bout des lèvres la chanson Sur mon épaule, avec l’aide de la foule du Festival d’été de Québec.

Je ne fais pas partie des 90 000 spectateurs qui étaient à Québec, sur les Plaines, lundi.

Mais les extraits vidéo qui circulent m’ont fait pleurer comme un veau, et si j’en crois les médias sociaux, je ne suis pas la seule.

Ça en dit long sur la puissance de l’émotion: même si on n’y était pas, la résilience de Karl Tremblay, qui combat un cancer, a su percer l’écran et nous toucher en plein cœur.

L’BONHEUR QUI GRICHE

C’est quand même un drôle de retournement de situation qu’aujourd’hui ce soit le public qui dise à Karl: «Mets ta tête sur mon épaule / Pour que mon amour te frôle / Toi qui en as tant besoin». Dans la trajectoire des Cowboys Fringants, ce sont eux qui nous aident à vivre depuis des années.

Combien de fois j’ai écouté Sur mon épaule, aux mots si justes, pour passer à travers un moment difficile? Combien de fois j’ai trouvé, en regardant autour de moi, que le monde, partout, tenait «avec d'la broche»?

Dans Les étoiles filantes ou dans Sur mon épaule, Les Cowboys ont excellé dans l’art de nous raconter le temps qui passe, le temps qui file. Cette petite angoisse qui nous serre le cœur quand on regarde dans le rétroviseur et qu’on se voit hier adolescent, avant-hier enfant regardant Passe-partout, qui d’autre a su aussi bien la mettre en mots?

Dans Ti-cul, Sous-sol ou Toune d’automne, Les Cowboys nous parlent des choix de vie, des trajectoires qu’on emprunte, des moments où l’on trébuche sur le chemin de notre vie. Et combien de fois j’ai chanté à tue-tête, avec eux, pour déplorer qu’au Québec «On s'complaît dans la médiocrité / Bien satisfaits de notre routine»?

Mieux que quiconque, Les Cowboys savent chanter la recherche du bonheur d’un peuple francophone d’Amérique, perdu entre les illusions de sa jeunesse et la réalité crue de la vie d’adulte.

Au dernier passage des Cowboys à Montréal, j’étais allée les voir avec mon fils de 15 ans.

Alors que je suis plutôt tendance Ferland/Cohen/Brel, mon fils, lui, carbure au rap de Playboi Carti/menace Santana/Lil Uzi Vert.

La seule musique que nous avons en commun, c’est celle des Cowboys Fringants.

Vous ne pouvez pas savoir l’émotion que j’ai ressentie quand, dans un Centre Bell rempli à craquer, mon fils et moi avons chanté en chœur L’Amérique pleure, dont on connaissait tous les deux les paroles par cœur.

PAS DES CHANSONS TOUTES PAREILLES

À une certaine époque, au Québec, on avait une «rivalité» entre les tripeux de Beau Dommage et les fans d’Harmonium. Mais en 2023, au Québec, le groupe qui sait réunir les générations, la droite et la gauche, les gens des régions et ceux des milieux urbains, ce sont Les Cowboys.

On est des milliers à regretter de ne pas avoir été là, en personne, lundi, pour allumer notre cellulaire comme une flamme dans la nuit pour dire «merci» au Karl fringant.