Le nombre de mises en chantier d’habitations a augmenté en juin au Canada

Les mises en chantier d’habitation au pays se sont accélérées en juin par rapport au mois de mai, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et ont augmenté de 18 % au Québec.

Le nombre de mises en chantier au pays s’est ainsi établi à 234 974 en juin, en hausse de 2,4 % par rapport aux 229 520 du mois précédent, selon les données publiées mardi.

Au Québec, la progression s’est élevée à 18 %, d’un mois à l’autre, pour un total de 25 049 mises en chantier en juin 2023.

«Dans l'ensemble des régions du pays, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 41 % en juin (281 373) par rapport à mai (200 018), ce qui représente la plus forte variation mensuelle des données désaisonnalisées annualisées (DDA) au cours des 10 dernières années», a fait savoir la SCHL.

Cette hausse s'explique principalement par les mises en chantier de logements collectifs, qui représentent environ 82 % de toutes les mises en chantier.

Les régions métropolitaines de recensement (RMR) de Vancouver et de Toronto sont celles qui ont enregistré les plus fortes hausses en juin, respectivement de 71 % et de 100 %. À elles seules, les mises en chantier d'habitations à Toronto et à Vancouver ont représenté 47 % du total des mises en chantier dans les centres urbains du Canada au mois de juin.

La RMR de Montréal a également enregistré une augmentation des DDA, mais moins marqué que celle des deux autres RMR, soit de 8 %.

«Nous avons observé une forte augmentation des DDA sur les mises en chantier d'habitations en juin. [...] Toutefois, le cumul annuel des mises en chantier d'habitations au premier semestre de 2023 a été inférieur de 8 % à ce qu'il était à la même période en 2022. Son recul s'explique par les taux d'intérêt élevés qui continuent de peser sur les mises en chantier en raison de l'augmentation des coûts d'emprunt», a souligné Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL.