La croissance ralentit, mais pas les prix à l’épicerie

La hausse des prix dans les épiceries et le coût de l’intérêt hypothécaire ont de nouveau contribué à faire grimper l’inflation, à pareille date entre juin 2022 et 2023, mais à un rythme plus faible, selon les dernières données de Statistique Canada publiées mardi.

L'Indice des prix à la consommation (IPC) a ainsi augmenté de 2,8 % d'une année à l'autre en juin, après avoir progressé de 3,4 % en mai.

Le ralentissement de la croissance a été en grande partie attribuable à la baisse des prix de l'essence (-21,6 %) d'une année à l'autre.

L’épicerie toujours aussi chère

Les données montrent que les Canadiens ont déboursé davantage pour le coût de l'intérêt hypothécaire en juin (+30,1 %, comparativement à 29,9 % en mai) par rapport à juin 2022.

Du côté du panier d’épicerie, les prix ont augmenté de 9,1 %, d’une année à l’autre en juin, soit une hausse presque identique à celle du mois de mai (9 %).

Parmi les aliments qui ont affiché les hausses les plus prononcées d'une année à l'autre, on retrouve la viande (+6,9 %), les produits de boulangerie (+12,9 %), les produits laitiers (+7,4 %) et les autres préparations alimentaires (+10,2 %).

La croissance des prix des fruits frais s'est aussi accélérée d'une année à l'autre en juin (+10,4 %) par rapport à mai (+5,7 %), en partie en raison de la hausse des prix des raisins (+30 %) d'un mois à l'autre.

Selon Statistique Canada, la croissance des prix a ralenti dans huit provinces en juin par rapport à mai. Celle de l'Île-du-Prince-Édouard a affiché le ralentissement le plus important (+0,2 %) au pays.

Au Québec, le taux d’inflation a atteint 3,6 % d’une année à l’autre en mai, en hausse de 0,4 % entre mai et juin.