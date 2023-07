Maladie Osgood-Schlatter: l’entourage de David Reinbacher remet en doute

La rumeur circule selon laquelle l’espoir des Canadiens de Montréal David Reinbacher souffre de la maladie Osgood-Schlatter, une condition plutôt bénigne qui cause de la douleur au niveau des genoux d’un athlète durant sa période de croissance.

Ces informations sont toutefois remises en question par des individus dans l'entourage de Reinbacher. Contacté par le TVASports.ca, l’entraîneur-chef du club de Kloten en Suisse en 2022-2023, Jeff Tomlinson, a démenti l’histoire, et ce, après avoir fait des vérifications supplémentaires auprès du médecin de l’équipe.

«Quand tu m’as envoyé ce message, j’ai aussitôt froncé les sourcils, car je suis familier avec cette maladie et il n’en a jamais été question au cours de la saison avec notre docteur. J’ai vérifié à nouveau auprès de lui et il a été très clair : "Non, ce n'est absolument pas ça." C’est seulement vers la fin de la saison qu’on a observé un peu d’inflammation au niveau de ses genoux, mais c’était attribuable à de l’usure, car on lui donnait énormément de temps de jeu.»

Tomlinson dit n’avoir jamais vu Reinbacher porter une attelle à un genou dans le vestiaire. S’il y aurait quoi que ce soit à signaler, ce serait une discussion qui a eu lieu avec le docteur de Kloten au terme de la saison en Suisse.

«Il avait tellement joué et s’était entraîné si fort. On se demandait si c’était la bonne décision de l’envoyer au Championnat mondial avec l’Autriche. Le médecin nous a dit que c’était un peu d’inflammation au niveau des deux genoux et qu'il n’y avait rien de grave. Et l’inflammation dans un des genoux n’était déjà plus présente avant son premier match au Mondial.»

Une autre source très près de Reinbacher a dit ne pas être au fait d'un diagnostic en lien avec la maladie Osgood-Schlatter. À noter qu’il s’agit à la base d’une maladie assez bénigne qui survient durant la croissance lorsque les os et les cartilages ne grandissent pas à la même vitesse. Cette condition ne pose généralement plus problème une fois la croissance terminée.

«Je sais que Reinbacher a composé avec des douleurs fémoro-patellaires, a indiqué la source. On peut aussi soupçonner que ses plaques de croissance sont encore ouvertes, car il n’a pas encore un poil sur le visage. Mais je n'ai pas eu vent d'un tel diagnostic.»

Quoiqu’il en soit, il est bel et bien permis de croire que Reinbacher, 6 pieds 2 pouces, en est à un stade relativement précoce de sa croissance et pourrait grandir davantage d’ici quelques années.

Contacté par l'auteur de ces lignes, Maxime Truman, qui a rapporté la nouvelle relative au diagnostic de la maladie Osgood-Schlatter sur les ondes de Radio X, persiste et signe et dit n'avoir aucune raison de de douter de la véracité de ses informations.