Marco Rossi veut s’établir dans la LNH

L’espoir du Wild du Minnesota Marco Rossi a des attentes envers lui-même pour la prochaine saison.

Concrètement, le choix de première ronde (neuvième au total) au repêchage de 2020 veut s’établir de manière permanente dans la Ligue nationale.

«Je veux y être à temps plein et avoir un gros impact sur l’équipe», a déclaré Rossi lors d’un entretien avec le quotidien Star Tribune.

L’an dernier, l’Autrichien de 21 ans a disputé 19 parties avec le Wild. Il a amassé une seule mention d’aide. Il a cependant été très bon dans la Ligue américaine, où il a récolté 16 buts et 35 aides pour 51 points en 53 rencontres.

«Il y a toujours des hauts et des bas. Parfois, on apprend plus dans les bas, a affirmé Rossi. La dernière saison ce que j'ai eu l'an était très importante, parce que j’ai beaucoup appris. [...] Je pense que c’est dans les moments où ça ne va pas vraiment que tu peux apprendre beaucoup de choses.»

Afin d’atteindre l’objectif qu’il s’est fixé, Rossi a choisi de rester s’entraîner au Minnesota cet été, plutôt que de retourner en Europe.

«Je veux être ici et travailler!»

«Je veux faire partie de l'équipe et être ici, a-t-il ajouté. Sinon, je ne serais pas ici. Pour moi, c'est juste important d'avoir de la confiance. Je ne pense qu'à ça.»