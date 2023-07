MLB : Édouard Julien est en train de faire sa place

Auteur d’une séquence des plus explosives en juillet, le Québécois Édouard Julien est devenu l’une des pièces maîtresses de l’offensive des Twins du Minnesota.

Le joueur de deuxième coussin fait parler son bâton à chaque match depuis plusieurs jours. D’ailleurs, il est au cœur d’une série de cinq parties avec au moins un coup sûr; en fait, il en a récolté 10 en 16 passages officiels dans le rectangle. Dans un revers de 7 à 6 aux mains des Mariners, lundi, il a frappé trois simples en quatre présences à la plaque, en plus de soutirer un but sur balles. Voilà des résultats plus que satisfaisants pour la recrue de 24 ans dont la moyenne au bâton est de ,298 dans le baseball majeur cette saison.

- À lire aussi : Blue Jays: l’une des équipes en feu du baseball majeur

- À lire aussi : Des défaites pour les principaux rivaux des Blue Jays

Le 539e choix du repêchage 2019 n’a pas à rougir de ses statistiques de l’année. Ayant volé son deuxième but de la campagne à Seattle, il revendique sept circuits et 14 points produits, en plus d’avoir croisé le marbre à 21 reprises.

La suite?

Julien continue donc de compliquer en quelque sorte la tâche de ses patrons. Effectivement, Jorge Polanco est le titulaire habituel du poste au deuxième but, mais les blessures le tenaillent depuis un bout de temps. Si les Twins tiennent à l’intégrer dans leur formation active, ils ont tout intérêt à trouver une place à Julien, qui affiche une moyenne combinée de puissance et de présences sur les sentiers de ,898 en 2023. Un retour au niveau AAA constituerait certes une décision discutable pour un club s’accrochant au sommet de la section Centrale de la Ligue américaine avec une fiche de 48-47.

Jusqu’ici, l’athlète de la Vieille Capitale a subi trois fois les affres d’une rétrogradation : le maximum autorisé pour une campagne est de cinq. Par la suite, l’organisation serait contrainte de le soumettre au ballottage avant de procéder.

Au nombre des autres options, il y a certes l’utilisation de Julien à une autre position défensive sur le terrain. Au troisième but, une ouverture semble se créer avec l’absence de Royce Lewis, aux prises avec un problème aux côtes. Son absence risque de se prolonger pendant quelques semaines et le Québécois – ou Polanco à son retour d’une blessure à la jambe – pourrait occuper l’extrémité gauche de l’avant-champ. Lundi, Donovan Solano, 35 ans, s’y trouvait.