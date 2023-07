Une résidence perquisitionnée en lien avec l'enquête sur le meurtre de Tupac Shakur

La police a perquisitionné une maison dans la région de Las Vegas lundi soir dans l'affaire du meurtre de Tupac Shakur, selon ABC News.

«LVMPD peut confirmer qu'un mandat de perquisition a été signifié à Henderson, Nevada le 17 juillet 2023, dans le cadre de l'enquête en cours sur l'homicide de Tupac Shakur», a déclaré la police de Las Vegas dans un communiqué envoyé à ABC News. «Nous n'aurons pas d'autre commentaire pour le moment.»

Le célèbre artiste hip-hop a été abattu le 7 septembre 1996 à Las Vegas et est décédé à l'hôpital six jours plus tard des suites de ses blessures, à l'âge de 25 ans.

Tupac avait assisté à un match de boxe avec Suge Knight à Vegas le jour où il a été tué. Il était dans une berline noire sur le boulevard Las Vegas lorsqu'une Cadillac blanche s'est arrêtée à côté et a ouvert le feu.

Aucune arrestation n'a été effectuée dans cette affaire, selon ABC News.

Des mois plus tard, le rappeur Christopher Wallace, The Notorious B.I.G., a été tué par balle à Los Angeles. Cette affaire, qui pourrait être liée au meurtre de Tupac, n’est toujours pas résolue non plus.

Au cours de sa courte, mais prolifique carrière, Tupac a vendu plus de 75 millions de disques dans le monde, dont l'album «All Eyez on Me».

L'artiste a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame en 2017.