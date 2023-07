Québec investit dans le plein air

Le gouvernement bonifiera et rénovera plusieurs centaines de kilomètres de sentier de son réseau national qui traverse le territoire du Québec, en y injectant 2,7 M$.

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, était dans la Vallée Bras-du-Nord, à Saint-Raymond dans Portneuf.

De Gatineau à Gaspé, des sections des 1650 km du Sentier national au Québec seront renouvelées, a-t-elle confirmé.

«Pour maximiser les occasions de bouger à l’extérieur, c’est primordial d’avoir des sentiers sécuritaires et faciles d’accès. Le Sentier national est un projet d’envergure qui permet aux Québécoises et aux Québécois de pratiquer leur activité favorite, que ce soit la randonnée pédestre, la raquette ou le ski de fond, à travers nos plus belles forêts», a souligné Mme Charest.

Ce sentier permet de traverser le Québec en entier à l’aide de ses bottes de randonnée, de ses skis nordiques ou de raquettes.

C’est l’organisme Rando Québec qui coordonnera le projet. «De concert avec les partenaires locaux, Rando Québec procédera à la mise à niveau des sentiers et à l’établissement des nouveaux tracés permettant de poursuivre le parachèvement de ce sentier national», indique le communiqué du gouvernement.

«C’est également investir dans une culture du plein air qui vient répondre à de nombreux enjeux de société tels que la santé physique et mentale ainsi que la protection de notre environnement, dès aujourd’hui, mais aussi pour les générations futures», a mentionné Jean-Luc Caillaud, le directeur général de Rando Québec.