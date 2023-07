Ronaldo envoie une flèche à la MLS

Pendant que Lionel Messi débarque en MLS, son rival de toujours, Cristiano Ronaldo, fait l’apologie de la ligue saoudienne en affirmant qu’elle est meilleure.

En s’adressant aux médias après avoir joué la première demie d’un match préparatoire que son club Al Nassr a perdu 5 à 0 contre Celta Vigo, dans son Portugla natal, Ronaldo a soutenu que la Saudi Pro League était meilleure que la MLS et qu’il n’avait pas l’intention d’aller jouer aux États-Unis ou de retourner en Europe.

«La ligue saoudienne est meilleure que la MLS», quand on lui a demandé de commenter la décision de Lionel Messi de passer en Amérique du Nord.

«J’ai pavé la voie vers l’Arabie saoudite et maintenant, tous les joueurs s’en viennent ici.»

Il dit ça parce qu’au cours des dernières semaines, plusieurs joueurs d’importance sont passés aux actes, dont Karim Benzema, Marcelo Brozovic, N’Golo Kanté et Roberto Firmino.

«D’ici un an, de plus en plus de joueurs vont venir en Arabie saoudite. D’ici un an, cette ligue va dépasser la ligue turque et la ligue néerlandaise», croit Ronaldo.

Là pour rester

Ronaldo s’est joint à Al Nassr en janvier dernier après un divorce acrimonieux avec Manchester United.

Il entame donc sa première saison complète en Arabie saoudite et il soutient qu’il ne retournera pas de l’autre côté de la Méditerranée puisqu’il estime que le niveau de jeu en Europe a diminué au cours des dernières années.

«Je suis sûr à 100% que je ne retournerai pas avec un club européen. J’ai 38 ans et le foot européen a beaucoup baissé en qualité. Le seul circuit qui est encore pertinent et qui va bien, c’est la Premier League. Elle est loin devant les autres», croit Ronaldo qui a fait les beaux jours du Real Madrid à une époque.