Shohei Ohtani, le joueur le plus fascinant depuis Babe Ruth, vaut-il près d’un milliard?

Le nom du phénomène japonais Shohei Ohtani est sur toutes les lèvres à l’approche de la date limite des transactions dans le baseball majeur, le 1er août. Qu’il soit échangé ou non par les Angels de Los Angeles dans les prochaines semaines, il semble évident que l’athlète redéfinira bientôt la valeur possible d’un contrat pour un seul et même joueur de baseball.

Le montant d’un milliard de dollars est-il si exagéré pour celui qui sera joueur autonome au terme de la présente saison? Peut-être pas car Ohtani demeure un cas à part. Il représente un 2 pour 1. Non seulement il est un lanceur dominant dans une rotation de partants, mais il fait aussi partie des meilleurs frappeurs des ligues majeures. Le joueur le plus fascinant de l’histoire depuis Babe Ruth, qui, il y a plus de 100 ans, excellait également au bâton et au monticule.

À propos, le «Bambino» a remporté une seule fois un titre comparable à celui de joueur par excellence, puisqu’il n’y avait pas de telles récompenses durant le début de sa carrière. Le «League Awards» a ensuite précédé la création du titre actuel au début des années 1930. Ruth l’a emporté en 1923, année où il avait frappé 205 coups sûrs, dont 41 circuits, en 152 matchs dans l’uniforme des Yankees de New York. Alors âgé de 28 ans, il avait toutefois déjà mis sa carrière de lanceur de côté à cette période de sa carrière.

Ohtani, lui, vient d’avoir 29 ans et, malgré une ampoule au majeur de la main droite, il semble en voie de poursuivre sa double fonction pour encore plusieurs années. C’est là où les calculs deviennent intéressants!

Le plus gros contrat de l’histoire

L’exercice est un peu simple, mais très révélateur. En considérant qu’Aaron Judge, des Yankees, est actuellement le frappeur le mieux payé avec un salaire annuel de 40 M$ et que le lanceur Max Scherzer, des Mets de New York, vaut 43,3 M$ par année, il ne suffit que d’additionner les montants. Sur un contrat de 12 ans, on en vient précisément à une somme de 999,6 M$. C’est à 400 000$ du milliard.

Il suffisait d’extrapoler un peu, mais c’est simplement pour illustrer à quel point Ohtani vaut cher. Même en signant une entente pour une dizaine d’années, le Japonais touchera fort probablement beaucoup plus que les 426,5 M$ octroyés à son actuel coéquipier Mike Trout pour une période de 12 ans.

Peut-on penser à 600 M$ pour 10 ans? 700 M $? Les paris sont ouverts. Chose certaine, on peut facilement imaginer le plus gros contrat de l’histoire du baseball majeur pour celui qui, à moins d’avis contraire, est dorénavant le meilleur joueur de baseball que la planète ait porté.

Un beau «bat flip»

Encore lundi, Ohtani frappait un circuit, son 35e de la saison. Il en était à une troisième longue balle en autant de matchs. Ça valait bien un «bat flip»!

Même si le phénomène japonais faisait comme Babe Ruth et cessait de lancer durant la durée de son prochain contrat, il demeurerait encore parmi les plus utiles à son équipe. Comme Ruth l’était.

Les plus généreux contrats de l’histoire du baseball majeur

Mike Trout, Angels de Los Angeles – 12 ans – 425 M$

Mookie Betts, Dodgers de Los Angeles – 12 ans – 365 M$

Aaron Judge, Yankees de New York – 9 ans – 360 M$

Manny Machado, Padres de San Diego – 11 ans – 350 M$

Francisco Lindor, Mets de New York – 10 ans – 341 M$

Fernando Tatis fils, Padres de San Diego – 14 ans – 340 M$

Bryce Harper, Phillies de Philadelphie – 13 ans – 330 M$