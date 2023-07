Taux d’emploi chez les minorités visibles: l’écart se réduit

Bien que le taux d’emploi des personnes issues des minorités visibles soit inférieur au reste de la population, l’écart se réduit au Québec, selon un nouveau rapport de l'Institut de la statistique du Québec.

Le rapport a ainsi révélé que l’écart du taux d’emploi a diminué entre 2016 et 2021 tant chez les hommes que chez les femmes passant respectivement de -1,8 % à -0,8 % et de -9,7 % à -6,8 %. On constate également une baisse de l’écart au niveau du revenu d’emploi.

Alors que le taux d’emploi est de 73,6 % pour les personnes âgées de 25 à 64 ans issues de minorités visibles, il se situe à 76,9 % pour le reste de la population de la même tranche d’âge.

«Le taux d'emploi des personnes issues de minorités visibles au Québec est supérieur à celui observé en Ontario (70,1 %). Toutefois, il est semblable à celui observé en Colombie-Britannique (73,8 %)», a précisé l'institut par voie de communiqué.

On constate que l’écart est moindre chez les personnes qui ont immigré au Québec il y a plus longtemps. «Par ailleurs, chez les personnes non immigrantes, le taux d'emploi des personnes issues de minorités visibles (78 %) est semblable à celui de celles n'étant pas issues de minorités visibles (77 %)», a-t-on ajouté.