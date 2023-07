LACROIX, Régent



À Boucherville, le 4 juillet 2023, à l'âge de 67 ans, est décédé Régent Lacroix, époux de Francine Jobin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Pascal (Isabelle), ses petits-fils Félix et Alexis (Rosaly), ses frères et soeurs Richard (Yvonne), Yves, Jacinthe (Georges), Rosanne (Gaby), Angèle (Lucien), Joëlle (Colin), Roy, Robin (Guylaine) et Diane (Sylvain), son beau-frère Gilles (Aline), sa belle-mère Jacqueline, sa filleule Marie-Eve, ses neveux nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 22 juillet 2023 de 13h30 à 16h30 au complexe funéraireUn hommage aura lieu ce même jour à 16h30 dans le salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel de la Maison Source Bleue ainsi que celui du CHUM, 14e Nord et 13e Sud, pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à la fondation Maison Source Bleue serait apprécié en sa mémoire.