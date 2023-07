NOBERT, Gilles



À Lachine, le 17 juillet 2023, à l'âge de 80 ans et 4 mois, est décédé paisiblement Monsieur Gilles Nobert.Fils de (feu) Roland Nobert et de (feu) Albina Asselin, il laisse dans le deuil sa conjointe des 26 dernières années, Marie Lefebvre, son fils Sylvain (Chantal), ses trois filles, Danielle (Daniel), Julie (Philippe), Valérie (Dave) ainsi que ses nombreux petits-enfants.Gilles a été un saxophoniste/pianiste professionnel et exceptionnel durant les années 60 et 70. Chef d'entreprise, il fut le président-fondateur de Kébec Courtiers en Douanes Ltée durant plus de 32 ans.Par sa bonté, sa générosité, sa sincérité, son entregent et sa disponibilité auprès de tous, il a été et sera toujours le héros de sa famille et de ses amis.La famille vous accueillera à la560 CHEMIN DU BORD-DU-LACDORVALle lundi 24 juillet 2023 de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h00.Les funérailles auront lieu à l'église de la Présentation-de-la-Sainte-Vierge, 665 avenue de l'Église à Dorval, le mardi 25 juillet à 11h00.