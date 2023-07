10 films à voir absolument au festival Fantasia

Dès jeudi, les fans d’épouvante, de fantastique, de mangas, de bizarreries cinématographiques et de films inclassables se donnent rendez-vous au centre-ville de Montréal pour la 27e édition du festival Fantasia. Par où commencer? Quoi voir? Le Journal vous propose ses 10 coups de cœur de la programmation.

Les chambres rouges

Photo fournie par le festival Fantasia

Après avoir été acclamé en République tchèque lors de sa première mondiale, le film Les chambres rouges rentre enfin au bercail. Le cinéaste Pascal Plante sera d’ailleurs sur place lors de la soirée d’ouverture du festival pour y présenter son plus récent projet, un thriller où deux jeunes femmes deviennent obsédées par l’œuvre d’un tueur en série au procès hypermédiatisé.

Jeudi 20 juillet au Théâtre Hall de l’Université Concordia

Richelieu

Photo fournie par le festival Fantasia

Pour son tout premier long métrage, le cinéaste Pier-Philippe Chevigny nous transporte dans le monde des travailleurs agricoles temporaires. Marc-André Grondin y incarne le patron d’une usine de transformation alimentaire, dont les directives excessives créent des frictions avec une jeune traductrice à son emploi. On nous promet avec Richelieu un drame anxiogène levant le voile sur la réalité peu rutilante de ces ouvriers étrangers... Bref, un sujet dans l’air du temps.

Vendredi 4 août au Cinéma du Musée

We Are Zombies

Photo fournie par le festival Fantasia

Après y avoir fait sensation avec son Turbo Kid en 2015, le collectif québécois Roadkill Superstars (RKSS) viendra clore le festival Fantasia avec la première mondiale de son troisième long métrage: We Are Zombies. Cette adaptation cinématographique de la bande dessinée Les zombies qui ont mangé le monde, de Jerry Frissen, convie les cinéphiles à plonger dans un monde où les humains tentent de cohabiter avec une horde de zombies inoffensifs. Le résultat risque d’être baigné en parts égales d’humour noir et d’hémoglobine.

Mercredi 9 août au Théâtre Hall de l’Université Concordia

Sympathy for the Devil

Photo fournie par le festival Fantasia

Décidément, Nicolas Cage est bien résigné à faire sa marque dans le cinéma de genre. Celui qu’on a vu, récemment, dans les très réussis Renfield, Mandy et À train d’enfer se glisse aujourd'hui dans la peau d’un mystérieux passager qui en fera voir de toutes les couleurs à l’homme forcé de le transporter contre son gré. L’acteur américain a beau avoir annulé sa présence au festival en raison de la grève des acteurs à Hollywood, la projection aura bel et bien lieu.

Samedi 22 juillet au Théâtre Hall de l’Université Concordia

Talk to Me

Photo fournie par le festival Fantasia

Ses projections dans les festivals internationaux ont créé un immense buzz autour de Talk to Me, le premier film des frères Danny et Michael Philippou. Qualifié maintes fois de film le plus terrifiant de l’année, il met en scène une bande d’amis capables de conjurer les esprits par le biais d’une main embaumée. Et, bien évidemment, rien ne se déroulera comme prévu. Sa prémisse et les échos qui l’accompagnent le placent au sommet de notre liste d’incontournables.

Dimanche 23 juillet au Théâtre Hall de l’Université Concordia

Tiger Stripes

Photo fournie par le festival Fantasia

C’est avec impatience qu’on attend la première nord-américaine de Tiger Stripes, film ayant gagné le Grand prix de la Semaine de la critique à Cannes cette année. La réalisatrice malaisienne Amanda Nell Eu y aborde le passage à l’âge adulte avec une approche féministe... et une bonne dose d’horreur corporelle. Les premières images laissent présager un long métrage dans la même lignée que les désormais classiques – voire cultes – Grave et Ginger Snaps.

Lundi 24 juillet au Théâtre Hall de l’Université Concordia

Stay Online

Photo fournie par le festival Fantasia

Ce long métrage ukrainien filmé en pleine invasion russe risque d’être particulièrement poignant et pertinent. S’inscrivant dans le même esprit que Searching et Missing par son utilisation des écrans d’ordinateur pour y décliner son intrigue, Stay Online nous fait suivre Katya, une résidente de Kyïv qui tentera par tous les moyens d’aider un jeune garçon à retrouver ses parents disparus.

Samedi 22 juillet et lundi 24 juillet à la Salle J.A. de Sève

Eight Eyes

Photo fournie par le festival Fantasia

À quelques jours de sa première mondiale, un grand mystère entoure toujours Eight Eyes; aucune bande-annonce n’a encore été dévoilée pour ce film flanqué d’épithètes comme «choquant», «morbide» et «visuellement inimaginable». «Vos yeux risquent bien de se liquéfier dans leurs orbites», promet même le site web de Fantasia. Sera-t-il aussi subversif que le très tordu A Serbian Film, œuvre qui a secoué le festival à l’été 2010? La réponse dans quelques jours...

Vendredi 4 août et dimanche 6 août à la Salle J.A. De Sève

The Sacrifice Game

Photo fournie par le festival Fantasia

Mena Massoud, Gus Kenworthy, Olivia Scott Welch et Madison Baines se partagent la vedette de The Sacrifice Game, film d’épouvante tourné entièrement à Montréal l’an dernier. Nous ramenant au début des années 1970, ce deuxième long métrage signé Jenn Wexler met en scène deux étudiantes dont les vacances de Noël sont perturbées par un gang d’intrus violents débarqués sur leur campus désert. On sent déjà un divin parfum de Black Christmas (l'original, bien évidemment) embaumer cette projection.

Vendredi 28 juillet au Théâtre Hall de l’Université Concordia

Suitable Flesh

Photo fournie par le festival Fantasia

La légende de l’horreur Barbara Crampton (Aux portes de l’au-delà, Re-Animator) tient la vedette de ce long métrage, où une psychiatre devient obsédée par l'une de ses jeunes patientes. Avec une équipe assemblée pour rendre hommage au regretté Stuart Gordon, Suitable Flesh utilise les codes du film noir et du thriller pour raconter son intrigue truffée d’humour noir et arrosée d’une bonne dose d’hémoglobine. Voilà qui promet!

Samedi 5 août au Théâtre Hall de l’Université Concordia

Le festival Fantasia se déroule jusqu’au 9 août. Pour l’horaire complet: fantasiafestival.com