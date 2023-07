DOUCET, Ghislain



Le 11 août 2022, est décédé, à l'âge de 74 ans, monsieur Ghislain Doucet. Il était le fils de feu madame Lucie Simard et de feu monsieur Gérard Doucet.Il laisse dans le deuil sa conjointe Francine Bertrand, ses enfants : Éric Doucet, Ghislain Brisebois, Stéphane Doucet, Jean-François Doucet, Antoine Doucet, ainsi que leur conjointe, ses soeurs et son frère : Christiane (Vincent Huard), Ghislaine (Gérard Dorval), Germain, Francine (Gilles Lambert), Liliane (Claude Lacombe), ses petits-enfants, ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au :Prendre note que l'entrée de la salle se fera par la rue Coupal.Au lieu de l'envoi de fleurs, s.v.p faire un don à la Fondation du CHUM des enveloppes seront disponibles sur place.BERNARD LONGPRÉ INC.171 RUE DEQUOYVILLE ST-GABRIEL, QC J2K 2N0450-835-3549www.residencefunerairebernardlongpre.com