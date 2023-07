GRATTON, Jacqueline



De Deux-Montagnes, autrefois de Sainte-Scholastique, le 15 juillet 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Jacqueline Gratton, épouse de feu Denis Gratton.Précédée de sa fille Lise, elle laisse dans le deuil ses enfants, Paul (Sylvie), Nicole, Madeleine (Jean-Pierre), Pierre et Céline (Patrick), ses 10 petits-enfants, Simon, Mathieu, Camélie, Raphaëlle, Alexie, Sandrine, Marie, Isabelle, Catherine et Philippe ainsi que ses 3 arrière-petits-enfants, Coralie, Éli et Madeleine, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances à l'église de Sainte-Scholastique, Mirabel, le samedi 22 juillet dès 11h, suivi des funérailles à 12h et de l'inhumation au cimetière paroissial.Sous la direction de :SAINT-EUSTACHE450-473-5934