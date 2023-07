MONETTE, Gaston



De Sainte-Sophie, le 17 juillet 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Gaston Monette, époux de Claire Lauzon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Louise (Stéphane) et son fils feu Michel, ses petits-enfants feu Pierre-Luc, Julien (Julie) et Sébastien (Jade), ses arrière-petits-enfants James et Zack, ses soeurs Marie-Claire (Jean-Guy), Lise, Pierrette et Cécile, ses neveux, ses nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 22 juillet de 9h à 12h à laSAINTE-ANNE-DES-PLAINES, J5N 3L6Suivi de l'inhumation au cimetière de Sainte-Sophie, située au 485 Montée Masson, Sainte-Sophie, QC J5J 1R1.