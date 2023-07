MONGEAU, Maurice



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Maurice Mongeau, survenu le 4 juillet 2023, à l'âge de 87 ans. Il était l'époux de Mme Pierrette Bélanger.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Daniel (Charlene) ses petits-enfants Mélanie (Félix) et William (Megan), son frère Michel (Lise), beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 28 juillet 2023, de 13h30 à 17h à laUne cérémonie sera célébrée à 17h, en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer ou à la Société canadienne du cancer.