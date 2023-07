ARSENAULT, Pauline



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès tout en douceur et entourée des siens de Pauline Arsenault, fille de feu Frédéric Arsenault et de feu Rita Arsenault.Elle laisse dans le deuil ses frères Ghislain, André (Hélène), Jean-Pierre (Marianne), ses soeurs Edith (feu Jean Guitard), Jocelyne (Denis) Claudine (Daniel) et Gisèle, ses belles-soeurs Gemma (feu Henri-Louis) et Pierrette (feu Yvon) ainsi que ses neveux et nièces.