BEAUDET-LEMAY, Huguette



À sa résidence, à Repentigny, le 23 juin 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Huguette Beaudet-Lemay, épouse de feu M. Jean-Paul Lemay.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel, Dominique et feu Jean-François, cinq petits-enfants et deux arrière-petits-enfants, ainsi que son frère Gabriel Beaudet (Micheline Bergeron) et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon :le dimanche 23 juillet de 10h à 16h. Une cérémonie commémorative aura lieu à 15h.