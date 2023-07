DESJARDINS, Fernand



Le 3 juillet 2023 à l'âge 89 ans est décédé M. Fernand Desjardins époux de feu Mme Francine Charron.Il laisse dans le deuil son fils Philippe (Stéphanie), ses petites-filles Olivia, Raphaëlle, ses soeurs Denise, Claire, son frère Réal, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 23 juillet entre 11h00 et 17h00 à :505 CURÉ-POIRIER O.LONGUEUIL, QUÉBEC, J4J 2H5Les funérailles se tiendront à la Co Cathédrale St-Antoine de Padoue, le lundi 24 juillet à 10h30 et de là au Cimetière St-Antoine.