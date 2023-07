Aaron Judge veut voir Shohei Ohtani battre son record

Pas plus tard que l’an dernier, Aaron Judge a inscrit son nom dans le livre des records du baseball majeur, avec ses 62 circuits. Si Shohei Ohtani venait à effacer cette marque, le joueur des Yankees de New York ne serait pas fâché.

Les deux adversaires entretiennent depuis quelques saisons une saine rivalité. Ils se sont succédé ces deux dernières années comme joueur par excellence de la Ligue américaine, se démarquant par leur puissance au bâton, entre autres.

En 2022, Judge a connu la meilleure saison de sa carrière, établissant au passage le record de longues balles dans l’Américaine. La marque à battre de 61 appartenait depuis 1961 à Roger Maris.

Ohtani, qui excelle, tant comme frappeur que lanceur chez les Angels de Los Angeles, a déjà sorti 35 balles des limites du terrain lors de la présente campagne, en 95 matchs. Il s’agit d’un rythme semblable à celui qu’a observé Judge l’an dernier.

«Les records sont faits pour être battus, a dit le numéro 99 au New York Post, mercredi. Ce serait excitant pour le baseball s’il arrivait à en frapper 63 et plus. J’ai encore de belles années devant moi, alors s’il le brise, cela me donnera une occasion de plus d’accomplir quelque chose de spécial.»

Ce n’est pas en 2023 que Judge pourra lutter avec lui-même, bien qu’il ait commencé la saison du bon pied avec 19 circuits en 49 parties. Il n’a pas joué depuis le 3 juin en raison d’une blessure à un orteil.