Algérie: 34 personnes tuées dans un accident de la route

Au moins 34 personnes ont été tuées et 14 blessées mercredi lors d'une collision entre un autocar et un véhicule utilitaire, près de Tamanrasset, dans le sud de l'Algérie, a annoncé la Protection civile.

• À lire aussi: L’humoriste québécois Dolino participe à un festival en Algérie

• À lire aussi: Migrants chassés de la Tunisie: deux corps retrouvés dans le désert près de l'Algérie

L'accident, suivi d'un incendie, s'est produit lorsque l'autocar reliant Adrar à Tamanrasset à environ 2000 km de la capitale Alger, a percuté un véhicule utilitaire, a précisé cette source.

Les opérations d'extraction et d'évacuation des victimes se poursuivent, selon la Protection civile.

La plupart des victimes sont mortes carbonisées, selon plusieurs médias locaux. Selon la protection civile, l'autocar assurait le transport des voyageurs entre les deux villes du Sahara algérien, Tamanrasset qui compte un aéroport et plus de 150 000 habitants et Adrar où n'habitent qu'environ 2000 personnes.

La vitesse des automobilistes, y compris des conducteurs de transports en commun, est la principale cause des accidents de la route en Algérie, selon la délégation nationale de la Sécurité routière, une agence gouvernementale.

En 2022, l'Algérie a enregistré près de 22 980 accidents de la circulation qui ont fait 3409 morts et 30 479 blessées, selon le délégué national à la sécurité routière, Nacef Abdelhakim.