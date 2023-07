Baie-Saint-Paul: des artistes du monde entier se réuniront pour Le Festif

Avec des artistes venus de l’Espagne, de l’Angleterre et du Japon, l’équipe de la programmation du Festif de Baie-Saint-Paul voulait visiblement s’assurer que chaque amateur de musique y trouve son compte. Outre Daniel Bélanger, Les Trois Accords, Dumas et Souldia, qui seront en tête d’affiche, voici cinq artistes à découvrir lors de ce festival, qui se tiendra du 20 au 23 juillet.

Balkan Paradise Orchestra

Ne se fiant qu’à ses instruments de musique pour animer le spectacle, les dix musiciennes de ce groupe, qui arrive tout droit de l’Espagne, promettent d’amener un air frais et joyeux à la scène du Festif.

La formation folk s’est déjà produite à plusieurs reprises sur les scènes internationales, dont en Amérique et en Asie.

Balkan Paradise Orchestra sera en prestation le 21 juillet, à 14h, sur la scène de la Microbrasserie de Charlevoix.

Gemma Martz

Bo Ningen

Groupe japonais basé à Londres, Bo Ningen œuvre dans le rock alternatif et dans le néopsychédélique. Actuellement signée chez la maison japonaise de Sony Music, la formation qui est active depuis 2006 a connu du succès en Europe, allant jusqu’à être invitée à se produire au prestigieux Victoria & Albert Museum de Londres.

Leur morceau Soko a presque atteint le plateau des 200 000 écoutes sur Spotify, et propose un son au rythme rapide et aux effets vocaux musicalement délirants.

Bo Ningen montera sur la scène du Garage du curé Exclaim! à 1h30, le 21 juillet.

Photo courtoisie

Greg Beaudin

Les amateurs de rap québécois trouveront chaussure à leur pied avec cet artiste, qui s’est initialement fait connaître avec le groupe Dead Obies. Greg Beaudin présentait, en février dernier, son premier album solo intitulé Tiamat, Mon Amour. Un travail introspectif et mélodieux, qui ne va pas sans négliger la cadence acharnée du rappeur.

Greg Beaudin débutera sa prestation à 15h30, à la caserne de pompiers, le 22 juillet.

AFP

Calamine

La révélation Radio-Canada 2021-2022 est en pleine ascension depuis la sortie de son premier album Boulette Proof, en 2020. Artiste engagée dans le féminisme et dans l’anticapitalisme, Calamine propose un son aux saveurs de jazz et de R’n’B, qu’elle sert toujours avec une dose humoristique et introspective.

Elle sera en spectacle le 21 juillet à 19h, à la boutique Origène.

Journal de Québec Cedric Belanger / Le Journal de Quebec

Backxwash

Rappeuse zambo-canadienne établie à Montréal, Backxwash est une gagnante du Prix de musique Polaris 2020.

Les friands de rap aux accents prononcés de métal seront charmés par la rappeuse, qui présente des paroles sombres, sur des sonorités psychédéliques qui peuvent s’apparenter au dubstep.

Backxwash sera au Garage curé Exclaim! le 21 juillet, à 22h.