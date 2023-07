MARLEAU, Paul



À Lachine, le 13 juillet 2023, est décédé à l'âge de 81 ans, M. Paul Marleau, époux de Mme Lise Duval.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Luc, Marie-Josée (Marc Szuszkiewicz) et Lyne, ses 3 petits-enfants Jade, Anya et Miko, sa soeur Diane (Paul-Émile Gauthier) ainsi que plusieurs parents et amis dont les membres du Réveil de Lachine.La famille recevra les condoléances en présence des cendres dès 10h00, le vendredi 21 juillet 2023, à l'église des Saints-Anges, 1400 boul. Saint-Joseph à Lachine. Au même endroit à 11h00 une messe sera célébrée suivie d'un goûter.La famille tient à remercier les équipes du CLSC de Dorval-Lachine et des soins palliatifs de l'Hôpital Lachine pour leur bienveillance et les soins exceptionnels prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.