HADE, Robert



Le 12 juillet 2023, à l'âge " vénérable " de 90 ans, est décédé M. Robert Hade.Il laisse dans le deuil l'amour de sa vie, son épouse Huguette Gaudreault, ses enfants Caroline, Patrice (Sylvie) et Nathalie (Diane), sa petite-fille chérie Gabrielle ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances jeudi le 27 juillet 2023 dès 17h au Salon Urgel Bourgie sis au 1275 ave. Dollard, Ville Lasalle.Une cérémonie aura lieu à 19h et sera suivie d'une petite réception jusqu'à 21h (un goûter sera servi).