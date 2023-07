«C’est dur de ne pas être cynique»: le REM ne s’arrêtera pas à Griffintown de sitôt

Une résidente de Brossard se sent abandonnée par le Réseau express métropolitain (REM), dont la station Griffintown-Bernard Landry annoncée pour la fin 2023 tarde à se concrétiser.

• À lire aussi: [IMAGES] Tester gratuitement le REM pour faciliter la transition

• À lire aussi: «Je suis tellement tanné»: Un père de famille doit ajuster ses heures de travail à cause des retards du REM

• À lire aussi: «Je suis tellement furieuse que j’ai l’intention de ne jamais monter à bord»: une usagère du train de banlieue s’est acheté une voiture au lieu d’attendre le REM

«Je vis un certain désenchantement, c’est dur de ne pas être cynique», laisse tomber Annick Beauchemin, qui était enthousiaste à l’idée d’avoir une station à moins de dix minutes de son travail, dans le Vieux-Port de Montréal.

Son emplacement avait été annoncé au printemps 2020, pour une ouverture fin 2023. À l’aube de la mise en service de cinq stations entre Brossard et le centre-ville, force est de constater qu’il ne se passe rien sur le chantier où elle doit être construite.

Photo Pierre-Paul Poulin

La filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec gestionnaire du REM (CDPQ-Infra) prévoit l’ouverture lors de la mise en service complète du réseau, fin 2024.

50% plus long

Entre-temps, Mme Beauchemin passera 50% plus de temps dans le transport en commun et son titre mensuel passera de 108$ à 155$.

Avec l’autobus express 90 du Réseau de transport de Longueuil vers le centre-ville, il lui fallait 34 minutes porte-à-porte pour se rendre au travail à partir de chez elle.

À l’arrivée du REM, elle devra compter 51 minutes et deux correspondances puisque les autobus du RTL ne pourront plus traverser le pont Samuel-de-Champlain, dont CDPQ-Infra a obtenu l’exclusivité.

Une deuxième déception pour celle qui travaille en marketing, qui a longtemps espéré que la station Chevrier se concrétiserait à Brossard.

«Potentielle» avant la première pelletée de terre du REM, en 2017, cette station n’est plus dans les plans de CDPQ-Infra.

Photo Pierre-Paul Poulin

«Déjà, ça nous rallongeait un peu, mais je me disais, ce n’est pas grave, le REM va aller plus vite et je vais pouvoir descendre à Griffintown-Bernard-Landry, mais finalement ça aussi c’est incertain», lâche Mme Beauchemin.

Remise en question

Fervents utilisateurs du transport collectif, son conjoint et elle avaient choisi d’habiter à Brossard pour son réseau d’autobus très efficace.

«On se remet en question, à savoir si on va rester ou si on va déménager. Ça fait une grosse différence dans notre qualité de vie. J’avais une grande flexibilité d’aller au travail quand je voulais», regrette-t-elle.

La station Griffintown-Bernard Landry ouvrira d’ici la mise en service complète du réseau, assure dans un courriel une porte-parole de CDPQ-Infra, Emmanuelle Rouillard-Moreau.

Elle fait valoir que la gare sera installée dans un «milieu complexe», intégré au Viaduc Sud, une structure ferroviaire où circulent des trains lourds.

«Nous complétons actuellement des études détaillées pour établir des méthodes de construction optimales et sécuritaires pour les travailleurs», indique-t-elle, soulignant que les études seront disponibles à la fin de l’année.