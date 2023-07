Coyotes: c’est le temps de rester à l’université du hockey pour cet espoir de premier plan

À la suite d’une saison durant laquelle il a fréquemment bouclé ses valises, l’attaquant Dylan Guenther s’attend à demeurer au même endroit en 2023-2024 : dans le vestiaire des Coyotes de l’Arizona.

Neuvième choix au total du repêchage de 2021, le hockeyeur de 20 ans a effectué deux séjours avec le grand club, en plus de sa participation au Championnat du monde junior avec la formation canadienne et une fin de campagne chez les Thunderbirds de Seattle, dans la Ligue de l’Ouest. L’auteur du but décisif en finale du Mondial junior ne souhaite pas réellement retourner au niveau inférieur et entend demeurer dans le circuit Bettman pour de bon.

«Je veux vraiment rester ici, a-t-il déclaré au site NHL.com en marge du récent camp de développement des Coyotes. Je crois que jouer dans diverses ligues et de nombreuses situations, en compagnie de multiples coéquipiers et contre plusieurs bons rivaux fut énorme. C’était différent, mais il est bien d’être occupé.»

«Ce fut bénéfique pour moi de vivre certaines transitions et d’être plongé dans l’inconfort en ayant la possibilité d’affronter de l’adversité. Je serai prêt pour maîtriser la suite, a-t-il enchaîné. Les athlètes de la Ligue nationale sont intelligents. Tout le monde évoque le physique et la vitesse, des aspects importants que je dois travailler et améliorer. Cependant, il y a également la facette mentale et l’importance d’être en forme à chaque jour pour jouer.»

Tourigny l’aura à l’œil

Comme professeur, l’étudiant du hockey pourra encore profiter des conseils de l’entraîneur-chef André Tourigny dans le désert. Celui-ci croit que les habitudes de travail de son protégé sauront le mener à bon port.

«Nos attentes à l’égard de Dylan sont grandes, a avoué le pilote. Il constituera un leader de cette équipe et pour notre jeune génération. Nous croyons qu’il a déjà notre ADN. Nous voulons qu’il représente un exemple pour les autres gars par sa manière de se comporter au gymnase, dans la salle à manger, dans le local de traitements, aux rencontres du club et sur la patinoire.»

Guenther a récolté 15 points en 33 matchs la saison dernière.