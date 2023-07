DESCHAMBAULT, Normand



À Laval, le 15 juillet 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé Normand Deschambault, époux de Evelyne Poirier Deschambault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Daniel (Patricia) et Marc, ses petits-fils Cédric et Christophe (Tanya) ainsi que sa soeur Jovette.La famille accueillera parents et amis le mardi 25 juillet 2023, à compter de 10h30, à l'église St-Vincent-de-Paul située au 5443 boul. Lévesque E, Laval, suivi du service à 11h30.Au lieu de fleurs, un don à la Maison de la Sérénité de Laval serait apprécié.