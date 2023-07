Déjouer les saumons de la Rivière de la Chaloupe, une aventure à vivre

RIVIÈRE DE LA CHALOUPE | Si vous désirez vivre une expérience unique, dans un site qui vous fera rêver, mettez à votre agenda un séjour de pêche sur la rivière de la Chaloupe, à L’Île-d’Anticosti.

« Nous avons choisi de créer une offre de pêche au saumon sur la rivière Chaloupe située au sud-est de l’île, pour permettre aux amateurs de découvrir ce lieu magnifique, d’expliquer le directeur de Sépaq Anticosti, Éric Harnois. Nous croyons au potentiel de la rivière. »

Pour sa part, le directeur du service à la clientèle, Daniel Lévesque, raconte que les saumoniers ne seront certes pas déçus.

« Le forfait est offert pour six pêcheurs ou six perches, sur la rivière de la Chaloupe et la rivière Ferrée. Il s’agit d’un séjour guidé, un guide pour deux pêcheurs.

« Le logement se fait dans le pavillon Gisèle Michaud, une très belle installation. Les gens sont confortables, très bien entourés et ils ont accès aux différentes fosses que les guides connaissent très bien. Nous allouons un camion par groupe de trois pêcheurs, donc deux au total. Ce sont des forfaits en plan européen. Pas besoin d’être obligatoirement six pêcheurs. Nous pouvons jumeler des groupes. »

LE RÊVE DEVIENT RÉALITÉ

Du 30 juin au 5 juillet dernier, j’ai eu la chance de faire partie du premier groupe de pêcheurs qui expérimentaient ce nouveau forfait.

Il s’agissait d’un retour aux sources. J’avais déjà pêché dans cette rivière en 1984. En partant, j’étais rempli d’espoir, et je n’ai pas été déçu.

Arrivés sur place avec mon éternel compagnon Karl Tremblay, nous rencontrons notre guide, Gaston Henley, natif de Sheldrake sur la Côte-Nord. Il navigue depuis plusieurs années comme guide sur les rivières Saumon, Chaloupe et Bell. Ses connaissances sont précieuses.

« J’ai mes mouches favorites qui sont la Blue Charm, la Mickey Finn, la Grizzly King et la Black Bear Green pour les mouches mouillées. Pour les mouches sèches, j’aime bien les Bombers de couleur orange et blanche et la Bomber brune et blanche. Il y a du saumon dans les fosses. Je crois que nous allons réussir. J’ai confiance en mes pêcheurs », dit-il pour nous encourager.

Au moment de notre passage, la rivière était basse puisque c’était avant le dernier épisode de pluie.

« Si nous avions une bonne pluie pour monter le niveau de la rivière, ça serait meilleur, mais il ne faut pas désespérer », lance notre guide.

LE BAL COMMENCE

L’eau de la rivière de la Chaloupe est cristalline. On peut voir les saumons qui nagent tranquillement ou sautent hors de l’eau.

Dans notre première fosse, la 3.5, il y a une dizaine de saumons, grands et petits. Le guide m’installe une Mickey Finn double numéro 6.

Photo fournie par Karl Tremblay

Je commence à balayer la fosse tranquillement vers les saumons. Soudain, un saumon touche ma mouche. Je retire ma soie en conservant ma longueur. Après cinq minutes d’attente, je lui présente à nouveau ma mouche. Cette fois, c’est le combat qui s’engage. Le jeune saumon vend chèrement sa peau. Il finit par gagner après s’être entremêlé dans un tas de branches au fond de la fosse.

« Lâche pas. Il y en a d’autres partout sur la rivière. Tu vas y arriver », me dit Gaston pour m’encourager.

Photo fournie par Karl Tremblay

J’ai suivi les conseils de mon guide. À la fin du séjour, j’avais vécu quatre combats au total avec deux grands saumons à la mouche sèche, le Bomber orange avec du poil blanc, que nous avons remis à l’eau comme le veut la loi. Le deuxième jeune saumon a eu moins de chances. J’ai réussi à le capturer. Quelles émotions !

Photo fournie par Karl Tremblay

Vivre cette expérience unique, dans une nature paradisiaque avec la mer, les chevreuils, les renards, les aigles et encore plus, est exceptionnel. L’Île vous enveloppe et le temps ne compte plus. Seule la nature mène et vous fait vibrer.

♦ Pour en savoir plus sur les coûts, modalités de réservation et plus, vous devez communiquer avec les gens de Sépaq Anticosti au 1 800 463-0863. À qui la chance ?