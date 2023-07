MALO, Fleurette



Le 8 juillet 2023, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Fleurette Malo, épouse de feu Bernard Bourgeois.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michèle et André Bourgeois, sa filleule Claude Messier (Martin Littleton), les enfants de celle-ci Raphaël et Ariane ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église Saint-Matthieu de Beloeil le samedi 29 juillet 2023 dès 10h. Les funérailles suivront à 11h le jour même.651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Aline Letendre.