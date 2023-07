BROUILLETTE, Paulin



Au CHDL de Joliette, le 2 juillet 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Paulin Brouillette, époux de Mme Monique Ethier, demeurant à Saint-Esprit.Le défunt laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Aline, Guy, Benoit, son frère M. Lucien Brouillette époux de Mme Julienne Mercier, ses soeurs: Mme Pauline Brouillette épouse de feu M. Luc Guilbault, Mme Cécile Brouillette épouse de feu M. Laurent Mercier, ses beaux-frères et belles-soeurs: Mme Francine Locas épouse de feu M. Jean Ethier, Mme Jeannine Ethier, M. Emilien Ethier époux de Mme Nicole Guilbault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis directement à l'église de Saint-Esprit le samedi 29 juillet à compter de 10h pour recevoir vos condoléances, suivront les funérailles à 11h en l'église paroissiale. Inhumation au cimetière du même endroit.RÉSIDENCE FUNÉRAIREANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com