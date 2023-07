Je suis assez intelligent pour ne pas vouloir d’un téléphone intelligent!

Le téléphone dit intelligent s’est tellement normalisé que, sans ce bidule, on est un citoyen de deuxième classe, un dinosaure dérangeant que la société accommode de moins en moins.

À ce sujet, laissez-moi vous raconter une anecdote qui, je crois, en dit long sur notre époque où l’emballement technologique ne fait qu’exacerber notre propension à la bureaucratie.

Un vieil ami, en Montérégie, un habitué des dons de sang chez Héma-Québec, s’est présenté à une clinique, comme des dizaines de fois au cours des dernières décennies.

Comme vous le savez peut-être, c’est la saison où, en raison des accidents, les réserves de sang sont plus importantes que jamais.

Nouvelle norme

Mon ami n’a pas été reçu de la même manière à sa dernière visite. On lui a dit: «Prenez rendez-vous en ligne, monsieur.»

«Mais je suis là, vous êtes trois visiblement disponibles, il y a des lits inoccupés», leur a-t-il dit en substance... en vain!

On lui a suggéré de télécharger une application. On lui a dit: «C’est simple à utiliser! Prenez rendez-vous.»

Est-il tombé sur des paresseux? Des zélés?

Certes, il y a un numéro de téléphone... mais seuls les dinosaures l’utilisent!

Pas question de céder

Grand adepte du cellulaire depuis longtemps, je me croyais jusqu’à récemment au diapason de mon époque. Maintenant, quiconque ne peut pas lire un courriel sur son téléphone semble attardé.

Même s’il y aura de plus en plus d’applications toujours de plus en plus nécessaires pour un nombre de plus en plus important de tâches ordinaires, pas question que je cède!

Je ne plierai pas devant la société déshumanisante de ceux qui nous poussent dans le dos! Avec le peu de temps qui me reste, je ne supporterai pas ces entraves.