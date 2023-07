La députée Joëlle Boutin annoncerait sa démission

Tout porte à croire que la députée caquiste de Jean-Talon, Joëlle Boutin, annoncera sa démission cet après-midi.

Les médias ont d'ailleurs reçu, vers 9h, une convocation à un point de presse pour une « annonce importante » de Mme Boutin, à 13h.



Notre Bureau parlementaire a pu confirmer de source sûre que le premier ministre François Legault en a discuté avec elle, lors d'une rencontre, mardi soir.

Élue pour la première fois lors d'une élection partielle le 2 décembre 2019, à la suite de la démission du député libéral Sébastien Proulx, Joëlle Boutin a été réélue aux dernières élections générales, avec près de 3000 votes sur son plus proche rival de Québec solidaire. Elle avait d'abord mordu la poussière lors de sa première tentative électorale face à M. Proulx, en 2018, après quoi elle était devenue directrice de cabinet du ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Éric Caire.

Détentrice d'une maîtrise en administration publique et politiques publiques de l'Université Concordia, d'un baccalauréat en économie et politique de l'Université Laval, et d'une licence de pilote professionnelle, la politicienne aujourd'hui âgée de 43 ans s'est fait connaitre en tant qu'ambassadrice du leadership au féminin, notamment en confondant Femmes Alpha.

Joëlle Boutin fait partie des membres du caucus caquistes déçus de ne pas avoir été nommés au conseil des ministres. François Legault lui a plutôt offert le poste d'adjointe parlementaire, pour les volets sciences et innovation, du superministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon.

L'absence de la député de Jean-Talon a également été remarquée, il y a quelques jours, lors de l'inauguration de la phase 3 de la promenade Samuel-de-Champlain, pourtant située dans son comté.

La Presse rapportait ce matin que des caquistes appréhendaient sa démission. Selon nos informations, elle devrait en faire l'annonce en début d'après-midi.

Son départ survient alors que le Parti québécois est en tête des intentions de vote dans la région de Québec, selon le dernier sondage Léger-Le Journal.

Plus de détails à venir...