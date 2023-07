Le capitalisme hippie à l’assaut des gouvernements

Hier, je vous parlais des hippies et de la comédie musicale Hair.

«Let the Sunshine in», chantaient les hippies des années 60. Faites l’amour, pas la guerre!

Or, vous ne le savez peut-être pas, mais contrairement aux punks, qui sont en voie de disparition, les hippies sont toujours présents dans nos sociétés.

Ils sont même plus puissants que jamais.

Sauf que ce n’est plus le soleil qu’ils veulent laisser entrer, mais le fric.

Et ce n’est plus l’establishment bourgeois qu’ils attaquent, mais les gouvernements, les nations.

LES NOUVEAUX MONSTRES

Mon ami Michel Trudeau est un grand dévoreur d’essais. Et lors d’un BBQ, il y a quelques jours, il m’a parlé d’un livre très intéressant sur la création de Netflix: No Rules Rules, de Reed Hastings.

Hastings, qui a cofondé Netflix en 1998, y explique les raisons du succès de son entreprise.

Un, ils paient très bien leurs employés.

Deux, ils leur permettent de prendre autant de journées de congé qu’ils le désirent, en autant qu’ils atteignent leurs objectifs, etc.

Mais toute la culture d’entreprise de Netflix est résumée dans le titre du livre: No Rules Rules.

La règle, c’est qu’il n’y a pas de règles.

Comme Michel Trudeau me disait: vous vous souvenez du slogan «Il est interdit d’interdire» que les manifestants de mai 68 scandaient dans la rue?

Eh bien, c’est devenu la devise des géants du web comme Facebook, Google, Amazon, Apple et Netflix.

Il est interdit de nous interdire de faire ce qu’on veut où on veut.

C’est la mentalité hippie appliquée à l’ère de l’ultracapitalisme.

Dans les années 60, les hippies se révoltaient contre «The Man» – c’est-à-dire les bourgeois, les puissants.

Eh bien, en 2023, l’institution à abattre, le nouvel ennemi numéro Un de la liberté, c’est le gouvernement.

On assiste, en Chine, à la montée d’un modèle inédit de société: le capitalisme d’État. Le capitalisme communiste.

On n’avait jamais pu imaginer pareille bête. C’est comme un ornithorynque, une chimère. Une tête de communiste sur un corps de capitaliste.

En Occident, on assiste à la naissance d’un autre monstre, tout aussi capoté.

L’anarco capitalisme.

Une tête de hippie sur un corps de Yuppie.

Les cheveux longs et les pieds nus avec un complet trois pièces et des bretelles.

Mi-hippie, mi-magnat.

Un croisement entre Rockefeller et George Harrison.

Chantant My Sweet Lord en comptant ses milliards.

LES TROIS MOUSQUETAIRES

Les géants du web, c’est ça: des hippies qui ne veulent plus rien savoir des règles imposées par les gouvernements et les nations, et qui considèrent les frontières comme des clôtures à enjamber.

Leur seule devise: LIBAAAAAARTÉ!

Comme les zozos qui ont pris d’assaut le Capitole américain et le centre-ville d’Ottawa.

Libertariens, hippies, anarchistes: ce sont les Trois mousquetaires du 21e siècle.

Ils ne sont ni de droite ni de gauche.

Ils sont juste contre toute contrainte, toute loi.

Laissez les individus faire ce qu’ils veulent.

Et les entreprises agir comme elles l’entendent.

Face à cette tornade, à cet ouragan, les nations tentent tant bien que mal de résister.

Mais il vente fort.

Pas sûr qu’elles vont tenir.