Les origines québécoises d’un lanceur des Orioles

Son nom complet est Daniel Paul Coulombe et il est au cœur des récents succès des Orioles de Baltimore, à titre de lanceur de relève.

Son père se prénomme Paul, son grand-père Bertrand, et son arrière-grand-père Oscar est né en 1891 à Sainte-Croix, une municipalité de la région de Chaudière-Appalaches.

C’est fou ce que quelques recherches rapides sur le web permettent de découvrir. Concrètement, Danny Coulombe n’est qu’un morceau dans le grand casse-tête expliquant la fameuse saison que connaissent les Orioles.

Dimanche, c’est lui qui a obtenu les deux derniers retraits du match pour permettre à la formation de Baltimore de l’emporter 5 à 4 face aux Marlins de Miami et obtenir ainsi une huitième victoire consécutive.

Les Orioles, qui présentaient une fiche de 57-35 avant leur présente série face aux Dodgers de Los Angeles, connaissent une saison exceptionnelle. Non seulement ils devancent les Blue Jays, les Red Sox et les Yankees dans la section est de la Ligue américaine, mais le club de Baltimore talonne désormais les Rays de Tampa Bay.

Un grand-père surnommé «Frenchy»

C’est en scrutant la rotation des lanceurs et le personnel de releveurs des Orioles que le nom de famille Coulombe a attiré l’attention. Le fait d’avoir un arrière-grand-père né au Québec n’est peut-être pas si exceptionnel. Or, l’histoire de son grand-papa Bertrand, qui était d’ailleurs surnommé «Frenchy» dans l’armée américaine, est autrement plus fascinante.

Durant la Seconde Guerre mondiale, Bertrand Coulombe faisait donc partie, à titre d’ingénieur, de l’équipage d’un Boeing B-17 qui, après un bombardement sur Bremen, a été sévèrement endommagé par des tirs allemands. L’avion Ye Olde Pub se trouvait à la merci de l’ennemi lorsqu’il a finalement été protégé par un avion allemand et son pilote Franz Stigler. Le livre à succès A Higher Call raconte justement l’épopée.

Quelle relève!

Il serait prématuré de penser que la présente campagne des Orioles vaudra à son tour un bouquin ou un film. La troupe de l’entraîneur-chef Brandon Hyde est toutefois surprenante à voir jouer. Il y a le jeune Gunnar Henderson, le receveur Adley Rutschman et le voltigeur Anthony Santander, entre autres.

Chez les lanceurs partants, Dean Kramer étonne avec sa fiche de 10-4 en 19 départs tandis que Kyle Gibson, Tyler Wells et Kyle Bradish rendent également de fiers services. La brillante relève des Orioles explique davantage l’extraordinaire rendement de l’équipe avec le monstre dominicain Felix Bautista, à 6 pi 8 po et 285 livres, son coéquipier cubain Yennier Cano et cet Américain aux racines québécoises ayant grandi en Arizona, un certain Daniel Coulombe. Pour continuer l’arbre généalogique, Daniel, 33 ans, a déjà deux fils: Tommy et Theo. Ils sont donc arrière-arrière-petits-fils d’un San-crucien.

Nos Québécois

PIER-OLIVIER BOUCHER

Dans le livre d’or de Saint-Joseph-de-Beauce

Avant de prendre la direction de la Floride, Pier-Olivier Boucher a été invité à signer dans le livre d’or de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, jeudi dernier. Rappelons que le jeune homme de 23 ans a été sélectionné en 10e ronde par les Braves d’Atlanta lors du plus récent repêchage du baseball majeur. Une longue aventure commence pour lui au site d’entraînement des Braves, à North Port.

SOUNDS DE NASHVILLE

Abraham Toro va bien au niveau AAA

Le Québécois Abraham Toro connaît un très bon mois de juillet dans l’uniforme des Sounds de Nashville, au niveau AAA. Il a notamment réussi quatre matchs de deux coups sûrs. Un nouveau rappel avec les Brewers de Milwaukee n’est pas à exclure s’il poursuit sur cette lancée. Il y a moins d’un mois, soit le 25 juin, Toro présentait une moyenne au bâton de ,235. Celle-ci a été haussée à ,262. L’athlète de Greenfield Park avait été limité à huit présences au marbre lors de son précédent rappel par les Brewers, entre le 30 mai et le 14 juin.

LBJEQ

Les Ducs de Longueuil ne perdent plus

Les Ducs de Longueuil traversent une superbe séquence dans la Ligue de baseball junior élite du Québec, avec 11 victoires consécutives. Lundi soir, c’est Samuel Tremblay qui a joué les héros, en fin de septième manche, grâce à un coup sûr permettant aux siens de l’emporter 4 à 3 contre les Guerriers de Granby. Parmi les joueurs des Ducs, il y a le joueur d’avant-champ Jérémie Leblanc qui, à 20 ans, connaît toute une saison. En 23 matchs, il conserve une moyenne au bâton de ,402. Il totalise six circuits, 26 points produits et 35 points comptés.