Ludivine Reding et Christine Beaulieu parmi les anciens du Canadien pour la première de Guy ! Guy ! Guy ! du Cirque du Soleil

Hockeyeur légendaire apprécié de plusieurs générations, Guy Lafleur continue de faire courir les foules plus d’un an après son décès. Pour la première du spectacle du Cirque du Soleil lui rendant hommage, Guy! Guy! Guy!, des personnalités du monde artistique et des athlètes, dont certains anciens coéquipiers de Lafleur, étaient présents, mercredi soir à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. Mis en scène par Fernand Rainville, Guy! Guy! Guy! se veut une plongée dans les années 1970 et 1980, au plus fort de la carrière du hockeyeur dans la Ligue nationale avec le Canadien, sans oublier ses passages avec les Rangers et les Nordiques. La création est présentée jusqu’au 19 août.

