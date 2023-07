«Luka et Léo»: toutes les questions des jeunes trouveront une réponse

Éléonore Lagacé et Luka Lemay tenteront de répondre à toutes les questions des jeunes Québécois, cet automne, sur les ondes de Télé-Québec.

Pour la comédienne et chanteuse ainsi que pour l’humoriste, il s’agit d’une première expérience à l’animation.

Pour les épauler dans leur rendez-vous, baptisé simplement Luka et Léo, ils pourront compter sur le vulgarisateur scientifique Massi Mahiou.

C’est Pierre-Yves Lord et sa boîte de production Saturne.5 qui conçoivent cette proposition à la fois informative et divertissante qui, explique-t-on, misera sur «un enchaînement d’illustrations, de reportages surprenants et d'expérimentations» afin d’expliquer aux jeunes des phénomènes comme les trous noirs et les cauchemars.

Le duo multipliera les entretiens avec des experts et réalisera divers tests ainsi que des mises en situation étonnantes, promet-on. Leur terrain de jeu sera la ville de Québec, ainsi que Chaudière-Appalaches et la Mauricie. La réalisation sera assurée par Jean-Philippe Pariseau.

On connait de plus en plus Éléonore Lagacé, qui a pris part à Big Brother célébrités sur Noovo et qui a remporté la compétition musicale Zénith, sur ICI Télé. Elle tient un rôle principal dans la comédie musicale Hair, présentée cet été à Montréal et qui sera reprise en décembre à Québec. Quant à Luka Lemay, c’est un humoriste de la relève qui fait des apparitions régulières dans des épisodes de Sucré Salé, à TVA.