M. Dubé, ne coupez pas la pizza des centres hospitaliers

Je préfère la malbouffe aux purées de pommes de terre en poudre dans nos hôpitaux. Voilà, c’est dit.

Le premier n’est peut-être pas bon pour la santé physique, mais ça fait peut-être du bien au moral, de temps en temps évidemment.

Je l’avoue, lorsque j’ai envie de me faire plaisir et de me laisser aller, je ne choisis pas entre les bébés carottes et les céleris.

J’y vais all in: burger extra fromage avec poutine et un bon Coke froid.

Je n’encourage personne à suivre mon exemple, mais mon dieu que ça fait du bien à mon âme.

Maintenant qu’on joue tous à la vierge offensée de constater qu’il existe encore des produits de malbouffe dans les cafétérias des établissements de santé, que l’on a crié au scandale, qu’on a déchiré notre chemise, soyons honnêtes avec nous-mêmes deux minutes de temps.

Imaginez si lors d’un moment de vulnérabilité, le gouvernement voulait vous «sensibiliser» à l’importance de bien manger en vous enfonçant dans la gorge des carottes au houmus de betterave.

C’est comme... pas le bon moment.

Et que l’on se comprenne bien. C’est important d’avoir une majorité d’options qui soit «santé». Que l’on offre des produits frais et sains. Mais pour l’amour de Dieu, ce n’est pas le moment de chasser le hot-dog dans les centres hospitaliers.

Il est d’autant plus regrettable que l’on soit plus catastrophés des choix des cafétérias que des plateaux offerts dans les étages de ces mêmes établissements. Pour avoir séjourné à quelques reprises dans les hôpitaux du Québec, il m’est arrivé, à plus d’une reprise, de demander à ma famille d’aller me chercher une pointe de pizza à la cafétéria de l’établissement pour pallier le triste plateau qui m’a été déposé en guise de repas.

Il me semble que dans la liste des priorités du ministre Dubé, me couper ma pointe de pizza devrait arriver en dernier.