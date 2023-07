Manoir rose ou collection de 18 500 poupées: voyez les plus grands fans de Barbie

Garde-robe à l’image de Barbie, collection de plus de 18 500 poupées, manoir fuchsia travaillé durant plus de 10 ans: à l’approche de la sortie du film Barbie de Greta Gerwig ce vendredi, les plus grands admirateurs de la poupée emblématique ne cessent de colorer la toile de témoignages rose bonbon.

Voici quelques passionnés qui seraient définitivement dignes du titre de fan noo1 de la poupée:

Une collection de... 18 500 poupées

C’est avec plus de 18 500 poupées Barbie que l’Allemande Bettina Dorfmann, 62 ans, partage sa vie depuis qu’elle a commencé à y collectionner la fameuse poupée en 1993, a rapporté The Mirror mardi.

La femme, qui attend avec impatience sa toute dernière acquisition – une poupée à l’effigie de Margot Robbie, qui interprète Barbie dans le film de Greta Gerwig – possède notamment la toute première Barbie produite par Mattel en 1959, ainsi que la toute première poupée noire.

Bettina Dorfmann has the largest #Barbie collection with 15,000 different dolls, that she has collected since 1993. pic.twitter.com/DzFd0PCB2h — Guinness World Records (@GWR) January 28, 2016

En parallèle, la sexagénaire a ouvert un hôpital pour poupée dans sa cuisine, où elle répare des poupées au maquillage usé, aux cheveux coupés ou à la tête tombée, provenant des quatre coins de la carte.

Mais jamais elle ne joue avec ses poupées, a-t-elle martelé au média britannique.

«Non, non, non, non. Je suis une collectionneuse et elles doivent être en tenue d'origine et complète», a-t-elle précisé.

En 2016, la femme avait franchi le cap des 15 000 poupées, remportant le titre de la plus large collection auprès des records mondiaux Guinness.

Rose de la tête au pied

Accro au rose, une Anglaise de 18 ans de Lincolnshire en Angleterre dépense une «grande partie» de sa paie pour ajouter des morceaux à sa garde-robe entièrement rose, à l’effigie de la poupée.

«Je suis tellement excitée que Barbie sorte. [...] Je sais juste que quand je le regarderai, je serai comme: "J'ai besoin de cette tenue". J'essaie déjà de trouver une copie de ces chaussures roses», a relaté Katie Loveday, en entrevue avec The Mirror vendredi dernier.

La jeune femme, qui avait délaissé sa passion pour le rose durant l’adolescence sous la pression pour s’intégrer avec les autres, est retournée aux sources durant la pandémie en 2020, garnissant sa garde-robe d’une panoplie de nuances de roses.

Dans sa chambre qui est aussi entièrement rose, Katie Loveday possède également une centaine de poupées Barbie, et espère mettre la main sur une voiture de la même couleur.

Si elle craint que son style ne soit «intimidant» auprès de potentiel Ken, elle a indiqué au média britannique ne s’être jamais sentie aussi confiante.

«Je veux juste un homme qui aimera ma confiance – et qui pourra s’y joindre», a-t-elle ajouté.

Un manoir digne de Barbie

Depuis 2009, une Californienne travaille sans relâche sur un manoir rose fuchsia, situé en Essex en Angleterre, dont chaque détail a été réfléchi pour donner du «caractère» à la demeure «iconique».

«Je suis une artiste, j'ai donc toujours été attirée par le pouvoir de la couleur - elle évoque l'émotion, raconte des histoires et vous transporte dans un autre monde. Pour moi, le rose signifie l'expression de soi et l'individualité», a expliqué Amy Griffith à The Sun dimanche.

Si elle n’avait pas l’intention de bâtir une maison à l’effigie de Barbie au départ, son travail a rapidement été comparé à la fameuse poupée, également originaire de la Californie, à son grand bonheur.

Aujourd’hui, il est possible de louer la maison de rêve de Barbie, précédemment affiché sur Airbnb au prix d’environ 4 605$ canadiens la nuit, pour des évènements, bien qu’elle soit actuellement occupée toutes les fins de semaine, et ce, «depuis plusieurs années», selon la propriétaire.