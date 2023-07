Mondiaux aquatiques: une plongeuse québécoise impuissante face à la domination des adolescentes chinoises

Qu’est-ce qu’on peut faire quand la championne du monde récolte des notes parfaites à quatre de ses cinq plongeons? Quand tous les juges donnent des 10 sur 10 à un saut de la future médaillée d’argent? On fait comme la Québécoise Caeli McKay et on se réjouit de notre troisième place.

«Je savais qu’il y avait d’excellentes plongeuses lors de cette finale, je n’avais pas le choix de tout donner», a raconté mercredi la Montréalaise d’adoption à Sportcom, au terme de l’épreuve à la plateforme de 10 mètres.

«J’ai travaillé tellement fort lors des deux dernières années pour être au sommet de mon sport, a ajouté celle qui a mis la main sur une première médaille aux Mondiaux. Ma blessure à la cheville a été une étape éprouvante. Une fois sur le podium, j’avais de la difficulté à retenir mes larmes.»

Photo AFP

16 et 17 ans seulement

McKay n’a rien pu faire face aux Chinoises Chen Yuxi, sacrée pour une troisième fois de suite aux Championnats du monde à seulement 17 ans, ainsi que Quan Hongchan, 16 ans et championne olympique à Tokyo. Elles ont dominé avec des pointages respectifs de 457,85 et 445,60.

Originaire de Calgary, McKay a donc conclu au troisième rang avec un retard de plus de 117 points (340,25) sur la gagnante. C’est énorme! Mais rien de surprenant venant d’un pays qui a commencé à s’imposer à l’époque de Sylvie Bernier avant de survoler la compétition depuis les belles années d’Annie Pelletier et d’Alexandre Despatie.

En fait, la Chine a remporté toutes les épreuves de plongeon depuis le début de ces Mondiaux aquatiques qui ont lieu à Fukuoka, au Japon. Chen et Quan ont notamment triomphé en duo au tremplin synchronisé de 10 m plus tôt cette semaine.

Photo AFP

Une place pour le Canada aux JO

Cinquième du tour préliminaire lundi et de la demi-finale mardi, McKay a fait preuve de constance pour remonter au classement, réussissant d’ailleurs son meilleur plongeon à son dernier passage, pour entre autres devancer la Mexicaine Gabriela Agundez Garcia (325,35).

«Même si j’ai eu de la difficulté lors de mon quatrième plongeon, qui était mon plus difficile de la journée, je me suis concentrée sur le prochain saut pour finir en beauté», a expliqué l’athlète de 24 ans.

«Je suis vraiment fière de moi, c’est une montagne russe d’émotions, a poursuivi McKay. Dès que je me suis réveillée ce matin [mercredi], je me sentais en confiance et je savais que j’avais ce qu’il faut pour réussir. Je sentais que je n’avais rien à perdre.»

En terminant dans le top 12, McKay a également assuré une place au Canada à la plateforme de 10 m aux Jeux olympiques de Paris, qui se tiendront l’été prochain.

Par ailleurs, les Québécoises Mia Vallée et Pamela Ware participeront jeudi à la compétition synchronisée au tremplin de 3 m chez les femmes. La paire avait entamé sa collaboration en mettant la main sur le bronze à la Coupe du monde de Montréal, en mai.

Photo AFP

Audrey Lamothe au pied du podium

La nageuse artistique Audrey Lamothe a signé son meilleur résultat à ses premiers Mondiaux avec une quatrième place lors de la finale du solo libre, mercredi.

Après avoir terminé huitième des préliminaires avec une note de 167,3625 dimanche, la Montréalaise de 18 ans s’est éclatée en finale en s’exécutant au son de la chanson Roman Gods des Fleshtones avec 207,4480 points. À sa sortie de l’eau, elle occupait même le premier rang provisoire.

«Mon objectif était seulement de faire une routine sans déduction de point. J’ai atteint ce but et j’en suis très heureuse. Je pense que mon résultat total, particulièrement au niveau de mon exécution, est très satisfaisant. C’est une belle façon de conclure mes Mondiaux», a souligné Lamothe en entrevue à Sportcom.

Photo AFP

Finalement, la Japonaise Yukiko Inui (254,6062), l’Autrichienne Vasiliki Alexandri (229,3251) et la Britannique Kate Shortman (2019,9542) ont devancé la Québécoise.

«Plus la compétition avançait et plus je voyais certaines nageuses moins bien faire que moi. J’étais satisfaite de ma note, mais finir avec un aussi bon résultat au classement, c’est vraiment un beau petit bonus», a dit Lamothe, qui avait fini sixième du solo technique, des résultats encourageants à un an des Jeux olympiques.

–Avec l’AFP et Sportcom