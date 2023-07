Nouvelle émission à Canal Vie: Marie-Eve Janvier rénove sa «maison de rêve»

C’est au tour de Marie-Eve Janvier d’avoir sa propre émission de rénovation et de décoration. L’animatrice et chanteuse vient d’amorcer le tournage de ce nouveau rendez-vous dans lequel elle transforme un cottage de la Rive-Sud de Montréal où elle rêverait de vivre avec son mari, Jean-François Breau, et leurs enfants.

Cette «maison de rêve» est idéale pour sa famille, du moins elle le sera quand elle aura été remise au goût du jour, dit-elle dans une vidéo partagée par Canal Vie, qui diffusera les 10 demi-heures au printemps 2024.

Marie-Eve joue franc jeu et admet sans détour ne rien connaître à la rénovation, ce qui ne l’empêchera pas d’apprendre en se retroussant les manches. Pour l’aider, elle pourra compter sur l’entrepreneur Joël Boileau et sur le designer Érik Maillé.

On a précisé mercredi que l’animatrice «souhaite s’accomplir davantage» à travers ce projet important, en plus de «prouver à ses enfants» que «tout est possible» dans la vie.

Pour l’heure, l’émission n’a pas encore de titre officiel. Elle est réalisée par Rémy Ouellet (Décor en vedette, Pézie et Sansdrick dans l’décor) et produite par Zone3, en collaboration avec Bell Média.