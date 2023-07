Ottawa envisage «différentes options» après la reprise de la grève aux ports de la Colombie-Britannique

Les ports de la Colombie-Britannique sont à nouveau paralysés après que le syndicat de travailleurs a rejeté les termes de l’entente de médiation provisoire survenue la semaine dernière avec son employeur. Ottawa étudie «différentes options», incluant une loi spéciale, pour forcer le retour au travail.

Dans un communiqué émis en soirée mardi, le président de l’International Longshore and Warehouse Union Canada (ILWU), le syndicat qui représente environ 7400 employés, a affirmé que les travailleurs seraient de retour sur la ligne de piquetage dès mardi.

En cause, entre autres : la durée de la convention collective proposée, établie à 4 ans, «est beaucoup trop longue» dans le contexte actuel d’incertitude».

«Avec les profits records que les entreprises membres de la British Columbia Maritime Employers Association (BCMEA) ont réalisés ces dernières années, les employeurs n'ont pas abordé les problèmes de coût de la vie auxquels nos travailleurs ont été confrontés ces deux dernières années, comme tous les autres travailleurs», a poursuivi le président Rob Ashton.

Dans un communiqué et sur Twitter, les ministres fédéraux du Travail et du Transport ont laissé entendre que le gouvernement envisageait «différentes options possibles» et qu’ils auraient davantage d’informations «demain».

«Nous avons été patients. Les Canadiens ont été patients. Tous les efforts ont été déployés. Mais cela ne peut plus durer», a souligné le ministre du Travail Seamus O’Reagan.

Les ministres défendent le processus de négociation ayant mené à l’entente provisoire la semaine dernière comme «constructif et substantiel», et l’accord entre le syndicat et l’employeur comme «juste et équilibré».

Jusqu’à l’accord de médiation provisoire la semaine dernière, le syndicat avait été en grève pendant 13 jours, paralysant la livraison de biens à travers le pays.